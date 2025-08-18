إعلان

المسلماني ونجل العالم أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل

08:03 م الإثنين 18 أغسطس 2025

المسلماني ونجل العالم أحمد زويل يزيحان الستار عن ا

كتب- عمرو صالح:

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل بإزاحة الستار عن استديو أحمد زويل.

ومن جهته أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده علي استديو بماسبيرو الذي يعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير علي استديو 45 إذاعة ، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي ، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل

وقد حظي إطلاق اسم الدكتور زويل علي استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

استديو زويل أحمد المسلماني هاني أحمد زويل
