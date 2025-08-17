خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور إثم شرعي يهدد مقاصد الشريعة

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الالتزام بقوانين المرور يُعد واجبًا دينيًا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والمال.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة dmc إن العمامة تمثل رمزًا لتوجيه الأمة نحو الفهم الصحيح للدين، مشددًا على أن تجاهل القضايا المجتمعية مثل تنظيم المرور يُعد إهمالًا لدور الدين في تنظيم الحياة.

وأضاف الجندي أن مخالفة قواعد المرور، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة أو السير عكس الاتجاه، تُشكل معصية شرعية لأنها تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.

وأشار إلى فتوى دار الإفتاء المصرية التي تؤكد حرمة عدم الالتزام بقوانين المرور، موضحًا أن هذه القوانين ليست مجرد إجراءات شكلية، بل وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، النفس، العقل، المال، والعرض.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن قوانين المرور تُسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والممتلكات، وهي بذلك تتسق مع جوهر الشريعة الإسلامية.

وتابع أن أي اجتهاد فقهي يتجاهل هذه المقاصد يُعد خاطئًا، مشيرًا إلى أن الإخلال بهذه القوانين قد يؤدي إلى كوارث إنسانية ومادية تهدد استقرار المجتمع.

وأشار الجندي إلى أن دار الإفتاء شددت على أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، بل هو التزام ديني يحفظ مقاصد الشريعة.

وأكد أن التهاون في تطبيق هذه القوانين يُعد إثمًا شرعيًا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بها كجزء من مسؤوليتهم الدينية والمجتمعية لضمان سلامة الجميع وتحقيق العيش الكريم.