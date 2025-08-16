كتب- محمد نصار:



أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار الجهود لتطبيق القانون الجديد الخاص بـ"بديل الإيجار القديم" وإزالة التعديات على أراضي الدولة.



وقالت منال عوض، إنه سيتم تسليم 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون م2 لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم.



وكلفت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل لجان الحصر لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بكل دقة وشفافية.



وأضافت أنه تم التعامل مع 45891 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ26، بينها 11742 حالة أملاك دولة مستردة و9646 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، إلى جانب انطلاق الموجة الـ27 لإزالة التعديات حتى أكتوبر المقبل، تستهدف أكثر من 245 ألف حالة.



