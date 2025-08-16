كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 16 أغسطس وحتى الخميس 21 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد انكسار الموجة شديدة الحرارة واستمرار الانخفاض بقيم درجاتها على أغلب الأنحاء إذ يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بسقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر .

وأشارت الأرصاد الى أن يوم الأحد 17 أغسطس سيشهد شبورة مائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليلًا يعمل على تلطيف الأجواء.

ونوهت بأنه بدءًا من الاثنين 18 أغسطس وحتى الأربعاء 20 أغسطس، تتواصل الأجواء المعتدلة نسبيًا مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم المناطق، ما يسهم في تلطيف الطقس ليلًا على فترات متقطعة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الغربية.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

توجيه حكومي.. ما المحافظات التي أوقفت عمال النظافة تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة؟