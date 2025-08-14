كتب- محمد شاكر:

قال الفنان الكبير أحمد آدم، إن نشأته في مدينة الإسكندرية تركت أثرًا عميقًا لديه، باعتبارها مدينة تاريخية ومتحفًا مفتوحًا جمع كل الثقافات.

وأضاف "آدم"، أن أحد المشاهد المحفورة في ذاكرته في فترة الطفولة يتعلق بجارته اليهودية التي كان اسمها "أم موني".

وأوضح "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا الإعلامية، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، وشيفت): "لا أنسى مشهد تهجيرها وكان عندي نحو 8 سنوات، وذلك بعد النكسة، وكانت "أم موني" تصرخ ووالدتي وجيراننا يبكون".

وأضاف: "كان لدى هذه السيدة اليهودية طفلة اسمها "نونة"، بتجيلها طوفة في الربيع، وكانت تحضرها لأمي تقرأ لها القرآن الكريم إلى أن تهدأ ثم تأخذها.

وتابع الفنان أحمد آدم: "كان هناك أيضًا الأستاذ رفيق المدرس المسيحي الذي يجمع أطفال الحي كله ويعطيهم درس خصوصي مجانًا، وكنا لا نعرف المسيحي من اليهودي من المسلم، كنا كلنا مصريين وفقط".

وواصل "آدم": كل ما كنا نعلمه أننا مولودين في مدينة كوزموبوليتان، متعددة الثقافات والأعراق، وفي موسم المولد النبوي الشريف، كان الأغنياء يتبارون في إقامة السرادقات ويقومون بإحياء هذه السرادقات بواسطة كبار المقرئين مثل عبد الباسط عبد الصمد، والمنشاوي، وغيرهم، وكان المسلمون والمسيحيون يحضرون بكثافة ودون أي تفرقة، وكنا ونحن أطفالًا نشارك حتى نشرب "الكركدية أبو موز".

وأكمل "آدم": "في أحد السرادقات عرف الشيخ الطبلاوي أن المسيحيين الموجودين أكثر من المسلمين، فقرأ سورة مريم، ورأيت المسيحيين يبكون، وهذا من المشاهد التي أثرت في حياتي لأنني كنت واعي وكان عمري نحو 14 عامًا، وأدركت وقتها عظمة هذا الدين الذي يجمع كل البشر دون مشاكل، وهذا ما تم غرسه بداخلنا دون أن نقصد".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفًا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدًا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها.

كما تحدث أحمد آدم، عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الـ60 عامًا، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.

