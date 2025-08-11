إعلان

رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع رئيس "المتحدة للخدمات الإعلامية" سبل الارتقاء بالإعلام

09:02 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المهندس خالد عبدالعزيز يستقبل طارق نور

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمير يوسف، رئيس قطاع القنوات بالشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالإعلام المصري في الفترة القادمة من خلال التعاون بين المجلس والشركة المتحدة.

