قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ دليل قاطع على مساندة القيادة السياسية غير المسبوقة للفلاح المصري.

ووجه عبد الحميد، فى بيان له اليوم الأحد، كل التحية والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجميع القيادات والمهندسين والعاملين بوزارة الزراعة وجيش مصر الأخضر من المزارعين المصريين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، على جهودهم الكبيرة والناجحة في تحقيق الأمن الغذائي، وفي تحقيق هذه الأرقام القياسية في الصادرات الزراعية المصرية، معربًا عن ثقته التامة في قدرة قطاع الزراعة على تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات؛ وعلى وجه الخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، وفي مقدمتها القمح؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأعلن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، التي أكد فيها أن تلك الأرقام تؤكد نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، وتُعدّ شهادة دولية على التزامها بالجودة والمنافسة العالمية، وأن المنتج المصري يحظى بثقة الأسواق الدولية، مثمنًا تأكيد الوزير مواصلة كل الجهود من أجل تعزيز القدرات التصديرية للحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة؛ لضمان استدامة هذا النمو بما يخدم المزارع والاقتصاد الوطني على حد سواء؛ خصوصًا أن تلك الطفرة الملحوظة هي نتيجة تعاون مثمر بين العديد من الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، وحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا المتابعة المستمرة والدقيقة من قِبل المهندسين والباحثين الزراعيين، بالإضافة إلى الدور المحوري لرجال الحجر الزراعي المصري والمعامل المركزية المرجعية التابعة للوزارة، وجهود العلاقات الزراعية الخارجية في تعزيز التعاون مع الدول المختلفة.

