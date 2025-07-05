عمرو أديب: "الإقليمي" ينزف دماءً.. ليه عندنا حساسية من المحاسبة؟

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الحادث الذي وقع اليوم على الطريق الإقليمي، والذي راح ضحيته 9 وفيات و11 إصابة.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذا الحادث يأتي ضمن "سلسلة مأساوية" من حوادث الطرق التي تودي بحياة الأبرياء على هذا الطريق.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بغلق الطريق الإقليمي جزئيًا تضع النقاط فوق الحروف بشكل حازم، تمهيدًا لبداية علاج منطقي لما يحدث من نزيف دماء جراء أعمال الصيانة والإصلاح، مؤكدًا أنه "ليس هناك حاجة للحديث عن وجود مشاكل بالطريق، فالواقع يتحدث عن نفسه".

وتابع أديب، مطالبًا بالإصلاح، موضحًا: "لا أريد إلا الإصلاح، و معنديش أجندة أو ثأر مع حد، ولا أتحدث عن فساد".

وتساءل باستنكار: "إيه العيب في الحساب؟ ليه عندنا حساسية من المحاسبة؟.. إحنا بلد المهندسين.. حد يقول لنا الطريق الإقليمي ماله؟".

وأشار الإعلامي إلى أن مقترح وزير النقل للإعلاميين، حين قال "هاتوا استشاري"، كان عظيمًا، متابعًا: "الآن الأوان أن ننظر فيما يحدث بالإقليمي، هاتوا لجنة هندسية من نقابة المهندسين وتدخل الإقليمي وتقول رأيها".

وشدد على أن الرقابة والفحص لا يُعد "تخوينًا"، مضيفًا: "لجنة من المختصين اختاروها كما شئتم تدخل تبص على الطريق ويرجعوا يقولوا الطريق زي الفل، الدم اللي على الطريق بيوجعنا".

وفي سياق متصل، أكد أديب أن المصري بطبعه لا يحترم قوانين المرور ويمارس فسادًا على الطرق، "لما أشوف عربية شايلة 180 طن، ده ولا سيرك علي بمبة"، مشددًا على أن تطبيق القانون ليس بدعة، وأن العقوبة يجب أن تكون رادعة للمخالفين.

وأكد الإعلامي عمرو أديب على أن هدفه من طرح الأمر ليس شخصيًا، قائلًا: "لو كامل الوزير اختفى أنا كسبان إيه؟.. هيجي وزير نقل آخر وهيكون أمامه نفس التحديات"، معقبًا: "ربنا بعت النهاردة شهداء لإنارة طريق الأحياء".

وأوضح أن المطلوب هو تغيير في الأسلوب والسياسات، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي، الذي وصفه بالقرار الذي "لم يكن أحد يريد أن يتخذه".