فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، إتاحة فرص عمل في مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الجانب الأردني، وتنفيذًا لاتفاقات سابقة تهدف إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين.

تفاصيل فرص عمل الأردن

وظائف الأردن التي أعلنت عنها الوزارة تشمل:

- حارس للمصنع مع مهام تتعلق بالعناية بالأشجار المحيطة

- عامل لحام باستخدام الأكسجين

- عدد 2 عمال في صناعة الهياكل المعدنية

وتتراوح الرواتب الشهرية للوظائف بين 300 إلى 550 دينارًا أردنيًا، وتتميز بتوفير امتيازات اجتماعية وصحية تشمل التأمين والرعاية الطبية.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن هذه الفرص تأتي كجزء من نتائج التعاون بين الجانبين المصري والأردني، خاصة فيما يتعلق باستكمال منظومة الربط الإلكتروني لتسهيل التعاقدات الرسمية، وهو ما يسهم في محاصرة ظاهرة السمسرة التي لطالما أثرت سلبًا على العمالة المصرية بالخارج.

موعد التقديم على فرص عمل الأردن وآلية التسجيل

دعت وزارة العمل، المهتمين بهذه الفرص إلى الإسراع في التقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، على أن يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، من خلال الرابط التالي، من هنا.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟

أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة