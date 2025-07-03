وزير الإسكان: طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل

كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجازات الدولة المصرية في توفير السكن للمواطنين والقضاء على المناطق العشوائية، مؤكدًا توجه الوزارة نحو توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم كأولوية قصوى على الدعم النقدي.

قال الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الدولة قضت على المناطق العشوائية والخطرة ووفرت بدلاً منها تجمعات سكنية حضارية ومتكاملة.

وتابع الوزير أنه "تم الانتهاء من تنفيذ 750 ألف وحدة سكن لكل المصريين وجاري الانتهاء من 350 ألف وحدة".

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل"، مما يشير إلى استمرار زخم المشروعات الإسكانية.

وعن قانون الإيجار القديم، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافياً مثل توفير الدولة لوحدات بديلة لهم.

وأوضح أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة وهي أولوية الدولة في التعامل معها وفقاً للقانون الذي أقره مجلس النواب.

وتابع الشربيني قائلاً: "التزام المستأجر بدفع زيادة الأجرة وفقاً لنص التعديلات بقانون الإيجار القديم يعطيه الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة التي ينتفع بها".

وشدد الوزير على أن الدولة ستوفر وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية تتلقى طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر، مع مراعاة الحالات الاجتماعية مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود.