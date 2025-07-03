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الحكومة: تلبية احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي لتجنب قطع الخدمة

03:00 م الخميس 03 يوليو 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وخلال ذلك، استعرض وزير البترول، موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر المواني المصرية، مؤكدًا تضافر مختلف جهود الجهات والشركات الوطنية المعنية، سعيًا للانتهاء من مختلف الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المخططة في هذا الشأن، وبما يحقق تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، الإنتاجية والاستهلاكية.

ولفت المهندس كريم بدوي، إلى أن شركات قطاع البترول انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كل الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بمينائي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة استعدادًا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

كما تابع رئيس الوزراء مع وزير البترول، إجراءات إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بما يضمن استمرار تشغيل المحطات، وعدم حدوث أي انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأكد المهندس كريم بدوي، في هذا الصدد، استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.

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مصطفى مدبولي الكهرباء الغاز الطبيعي
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