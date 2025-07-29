كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بزيادة الأجر اليومي للمرشدين السياحيين في مصر، بدءًا من 1 أكتوبر 2025، حيث تقرر رفع أجر يوم العمل الكامل (8 ساعات) إلى 1800 جنيه، فيما جرى تحديد أجر النصف يوم (4 ساعات متصلة) بقيمة 1100 جنيه.

وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للسائحين، مع ضمان حقوق المرشدين السياحيين بوصفهم إحدى الركائز الأساسية في إبراز الوجه الحضاري لمصر. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.

من جهتها، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة، أن الزيادة الأخيرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وفي إطار مراعاة المتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمرشدين السياحيين، ويعكس تقدير الدولة لمهنتهم الحيوية في تنشيط السياحة.

وأشارت سامي إلى أن آخر تعديل في الأجور كان في عام 2023، حيث كان الأجر اليومي الكامل للمرشد 1000 جنيه، والنصف يوم 600 جنيه، ما يجعل الزيادة الحالية بمثابة نقلة نوعية في دعم هذا القطاع.

وأضافت أن القرار سيُعمم على كل من النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتأكيد على التزام كافة الشركات السياحية بالأجور الجديدة، موضحة أن القرار جاء بعد تنسيق مشترك مع الجهتين لضمان شمولية التطبيق وتحقيق التوافق المطلوب.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع وتحسين أوضاع العاملين به، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة تليق بمكانة مصر كوجهة عالمية.







