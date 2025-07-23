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مدبولي: نسعى لتحويل العلمين لمدينة متكاملة

08:03 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تركيز شديد على زيادة حجم الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المختلفة التي من شأنها تشجع السياحة غير المحلية على التواجد بالعلمين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك زيادة في نسبة السياح الأجانب الموجودين، قائلًا:"هذا هو هدفنا الرئيسي الذي نتحرك عليه".

وأوضح: هدفنا أن تكون المدينة متكاملة وليست على شهرين أو ثلاثة في السنة، ودخول السياحة الأجنبية من شأنها جعل الموسم السياحي يمتد من 6 إلى 8 أشهر لأن الجو خلال هذه الفترة يكون مقبولًا لديهم وأفضل من الأجواء في بلدهم.

وتابع: الأهم من ذلك، هي الأنشطة الاقتصاية الأخرى التي تجعل المصريين نفسهم موجودين في هذه المدينة على مدار العام مثل الأنشطة التعليمية والإدارية والصناعية، قائلًا:"في منطقة صناعية كبيرة بدأت يتعمل فيها مشروعات كبيرة من شأنها الفترة المقبلة تجذب مئات المصريين للسكن بالمدينة".

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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الغرف الفندقية السياحة العلمين الجديدة
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