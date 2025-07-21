"طلبات" ترد على الانتقادات بشأن زي ومهمات عمال الدليفري

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت شركة "طلبات" حرصها على توفير سبل الحماية والدعم الاجتماعي والطبي لعمال الدليفري العاملين لديها، مشيرة إلى أنها من أولى الشركات التكنولوجية التي اهتمت بهذا الجانب منذ انطلاقها في السوق المصري.

جاء ذلك ردًا على انتقادات وُجّهت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أوضاع عمال التوصيل وسبل تعزيز حمايتهم خلال الفترة المقبلة.

وخلال المؤتمر، أبدى أحد الحضور تحفظه على أداء مندوبي شركة "طلبات"، مشيرًا إلى عدم التزام بعضهم بالزي الرسمي وضعف مستوى التعامل مع العملاء، قائلًا: "بعضهم غير ملتزم، واللبس مش كويس، والأسلوب مش أفضل حاجة".

من جانبها، ردت مها صابر، مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة، موضحة أن "طلبات" تولي اهتمامًا بالغًا بعمال التوصيل، وقالت: "رغم أننا شركة تكنولوجية، فإننا نؤمن اجتماعيًا وطبيًا على العاملين منذ أول يوم".

وأضافت أن الشركة توفر مهمات الوقاية والمعدات الأساسية للعاملين، لكنها تواجه تحديات تتعلق بعدم التزام بعضهم باستخدامها، مشيرة إلى أن البعض يعرض هذه الأدوات للبيع أو يهملها، خاصة في حال عدم مساهمته في تحمل جزء من تكلفتها مثل الخوذ.

وأكدت أن "طلبات" مستمرة في دعم عمالها، وتعمل على رفع الوعي بأهمية الالتزام بمهمات الوقاية والزي الموحد، حفاظًا على سلامتهم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.

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