تفقد صحي لطوارئ مطار القاهرة وأجهزة إنعاش القلب

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولي شملت عيادات الحجر الصحي بمبنيي الركاب (2) و(3)، لمتابعة جاهزية المرافق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة لحماية صحة المسافرين والعاملين بالمطار.

تأتي الجولة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الصحة والطيران المدني، وضمن جهود الدولة لتأمين المنشآت الحيوية، وتعزيز مستوى الجاهزية الصحية. وتفقد الوزيران خلال الجولة عيادات الوصول والمغادرة وغرف العزل المؤقت، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات الفنية والطبية المتوفرة، من أجهزة إنعاش قلبي رئوي، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، ومعدات الإسعافات الأولية، إضافة إلى توافر أدوية الطوارئ الأساسية.

تدريب الموظفين على الإنعاش القلبي واستخدام أجهزة إزالة الرجفان

كما تابع الوزيران أعمال التدريب والتوعية حول «توقف القلب المفاجئ» واستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة الطوارئ الطبية في مصر، والتي تشمل تدريب العاملين بالمرافق العامة والمواطنين في أماكن التجمعات، بناءً على الدراسة المعتمدة من مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور عبدالغفار أهمية التدريب المستمر على الإنعاش القلبي والرئوي، لا سيما في المستشفيات ومراكز الرعاية ومرافق الطوارئ ومواقع التجمعات الكبرى، لتقليل زمن الاستجابة وزيادة فرص النجاة في الحالات الحرجة.

جاهزية طبية متكاملة لحالات الطوارئ وفق معايير السلامة الدولية

وأشار وزير الصحة إلى أن تأمين المنافذ الجوية بمنظومة طبية متكاملة يمثل أولوية استراتيجية، مشيدًا بمدى جاهزية الفرق الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة داخل عيادات مطار القاهرة الدولي، التي تضم أطقمًا طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطارئة للمسافرين والعاملين.

من جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره لجهود وزارة الصحة في دعم البنية الصحية بالمطارات، مؤكدًا أن سلامة المسافرين تأتي على رأس أولويات وزارة الطيران، ويتم تحقيقها عبر التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتطبيق المعايير الدولية في الصحة العامة.

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