موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بمعرفة موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025.

في هذا السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو سيكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وبين المصدر، أن إجازة ثورة 23 يوليو ستكون للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أن وزير العمل سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة منشورًا يتضمن تفاصيل الإجازة وسيتم توزيعه على كل مديريات العمل بالمحافظات لتنفيذه.

وأكد المصدر، أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد المصدر، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع العام

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع العام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية.

ويأتي القرار للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

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