هشام العسكري: إثيوبيا لا تستطيع حجب مياه النيل كليًا عن مصر

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، بأن إثيوبيا لن تتمكن من حجب مياه نهر النيل عن مصر بشكل كامل، حتى مع استمرار مشروع سد النهضة.

وأوضح العسكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الهدف المعلن من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية، معقبا: هذا يعني أن السد يعتمد على آليات ملء وتفريغ مستمرة، مما يضمن تدفق المياه.

وتابع: في جميع الأحوال، ستتكون بحيرة خلف السد، وعند امتلائها، سيتم فتح بوابات لتشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهرومائية، مبينا أن هذا يعني أن هناك كمية مياه مخزنة في البحيرة لا يمكن تجاوزها.

وأشار العسكري إلى أنه بمجرد أن يمتلئ السد بسعته القصوى البالغة 74 مليار متر مكعب، لن يكون هناك مجال إضافي لحجز أي كميات مياه أخرى.

ونوه العسكري إلى أن التأثير المحتمل قد يظهر خلال عمليات الملء والتفريغ، خاصة في فترات الجفاف، وفي غياب التنسيق بين الدول المعنية، لكنه شدد على أن مصر لديها القدرة على تجاوز هذه التحديات بفضل مخزونها الاستراتيجي من المياه.

وأشار إلى أن سد النهضة كان من المخطط له أن يكون جزءًا من سلسلة سدود أخرى على مجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أنه يمثل الخطوة الأولى في هذا المخطط.

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