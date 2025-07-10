انتخابات الشيوخ 2025.. ننشر أسماء مرشحي "الجبهة الوطنية" ضمن القائمة الموحدة

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي على القائمة الكاملة لأسماء مرشحي حزب "الجبهة الوطنية" ضمن التحالف السياسي الواسع الذي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، من خلال القائمة الوطنية الموحدة.

ضمت قائمة "الجبهة الوطنية" 12 مرشحًا، موزعين على عدد من محافظات الجمهورية، ضمن إطار التنسيق السياسي المشترك بين عدد من الأحزاب، حيث جاءت الأسماء كالتالي:

- محافظة القاهرة: ياسر السيد عبد المقصود - يوستينا رامي

- محافظة الدقهلية: هيثم محمد علي العوضي

- محافظة الغربية: عادل مأمون إسماعيل عثمان

- محافظة الجيزة: أحمد سمير الحماصي - حسام سعيد عبد الفتاح

- محافظة المنيا: محمد صلاح البدري

- محافظة قنا: وفاء محمد رشاد خلف

- محافظة سوهاج: أحمد مصطفى محمد عدلي

- محافظة الشرقية: جلال عبد الله عبد العزيز

- محافظة الإسماعيلية: داليا سعد يوسف أحمد

- محافظة شمال سيناء: فايز إبراهيم محمد أحمد

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