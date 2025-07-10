بينها "العجوزة والزيتون والبنك الأهلي".. طرح 20 مستشفى أمام القطاع الخاص

كتب- أحمد جمعة:

أتاحت وزارة الصحة 40 "فرصة استثمارية" لإنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، من بينها 20 مستشفى حكومياً بعدد من المحافظات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية العامة للجهات الخاصة، والذي أُقِر في يونيو الماضي.

كان أول تطبيق لهذا القانون قد تم من خلال توقيع عقد شراكة بين وزارة الصحة والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه في مصر، لمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام "هرمل" وتحويلها إلى "جوستاف روسيه الدولي – مصر".

"الـ40 فرصة الاستثمارية" تشمل تولي إدارة وتشغيل وتطوير مستشفيات قائمة، أو إنشاء مستشفيات خاصة جديدة، وعلى رأس تلك القائمة عدد من المستشفيات الشهيرة، بينها: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى السلام التخصصي، مستشفى هليوبوليس، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى العبور العام، ومستشفى طوخ بالقليوبية، ومستشفى كوم أبو حمادة بمحافظة البحيرة، مستشفى دار الولادة (المانترنيتية) بالإسكندرية، ومستشفى الجلالة الجامعي.

كما شملت الفرص الاستثمارية أيضًا محافظات الصعيد، ومن بينها: إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أبو تيج التخصصي، ومستشفى ديروط، ومستشفى منفلوط بأسيوط، ومستشفى العدوة، ومستشفى بني مزار، ومستشفى أبو تشت بالمنيا، ومستشفى قفط، ومستشفى قنا الجديدة، ومستشفى نجع حمادي بقنا.

وطرحت الوزارة كذلك فرصًا لإنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية الخاصة، من بينها منشأة صحية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومستشفى خاص بالدقهلية، ومركز خدمات طبية بالشرقية، ومنشأة صحية بالعاشر من رمضان، وأخرى بالقاهرة الجديدة (البنفسج وبيت الوطن)، فضلًا عن منشآت صحية بمدن 15 مايو، العبور الجديدة، والمنيا الجديدة.

كما تضمنت الفرص المطروحة مشروعات بمحافظة المنوفية، منها: مركز طبي خاص بسرسموس مركز الشهداء، مستشفى خاص بحي غرب شبين الكوم، مركز طبي خاص بقويسنا، وأراضٍ لإقامة مراكز طبية خاصة في مناطق (الماي، شنوان، عزبة الصعايدة، مليج، خلف مصنع البلاستيك بالماي، الطرانة - مدينة السادات)، إلى جانب قطعة أرض للاستثمار الخدمي بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

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