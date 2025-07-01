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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: كافة الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الشيوخ جاهزة

11:06 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

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كتبت - داليا الظنيني:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال جميع الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مساء الثلاثاء، أن الهيئة تقوم بدور محوري في توعية وتثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الدور انعكس بشكل واضح على الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية السابقة.

وذكر أنهم قاموا بتنظيم جولات في المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تم إجراء محاكاة لعملية الاقتراع لتعريف الطلاب بها، مبينًا أن الجولات لم تقتصر على المدارس، بل شملت أيضًا مراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة، كما تم عقد لقاءات خاصة مع المرأة، التي تحظى بحضور لافت في الانتخابات، مؤكدًا أن مشاركتها لا تقل عن مشاركة الرجل، إن لم تتجاوزها.

وفيما يتعلق بالشفافية والرقابة، أوضح بدوي أنه التقى ممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في جلسات متعددة، لافتًا إلى أن الهيئة حريصة على تلافي أي سلبيات محتملة في تنظيم العملية الانتخابية المقبلة، ومشدّدًا على توفير الضمانات الكاملة لهذه المؤسسات لمتابعة الانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة لا تخفي شيئًا، وتفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يرغب في متابعة العملية الانتخابية لضمان أعلى مستويات الشفافية.

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حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ برنامج حضرة المواطن
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