الزراعة: ذبح 28 ألف أضحية مجانًا بالمجازر الحكومية أول 3 أيام من العيد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع محافظات الجمهورية استقبلت ونفذت أعمال الذبح المجاني لأكثر من 28 ألف أضحية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف البيطري الكامل، وإجراء أعمال الفحص الظاهري قبل الذبح للتأكد من سلامة الأضاحي حفاظًا على الصحة العامة.

وأضاف "الأقنص" أن المجازر نفذت خلال الأيام الثلاثة الأولى ذبح نحو 28,200 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، فضلًا عن الجمال، من بينها 7,915 رأسًا تم ذبحها خلال اليوم الثالث من العيد، مشيرًا إلى أن الإقبال غير المسبوق يعكس ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية تواصل استقبال المواطنين لذبح أضاحيهم مجانًا حتى نهاية أيام التشريق، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية.

ويجري تطبيق إجراءات صارمة تشمل الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح، وفتح العقد اللمفاوية لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تتابع سير العمل يوميًا داخل المجازر، مع توفير بيئة مناسبة لعمليات الذبح والتقطيع والتعبئة، مشيرًا إلى تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة صحية وآمنة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

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