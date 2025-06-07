كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بعلاج إمام مصاب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج إمام مصاب خلال صلاة عيد الأضحى

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة إنسانية كريمة، على أحد الأئمة الحضور في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ إصابة في قدم الإمام عند الوقوف لتحية فخامته.

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الصحة: أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليوني و417 ألفاً و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

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بمساحة 29 كم² في السخنة.. مصر تنفذ أكبر مشروع لوجستي على البحر الأحمر

نشر مجلس الوزراء إنفوجرافًا جديدًا حول مشروع تطوير ميناء السخنة، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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حملات مفاجئة بالعيد.. محافظة القاهرة تُحبط محاولات بناء مخالف وتُزيل التعديات فورًا

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر في إحباط محاولة للبناء بدون ترخيص، حيث تم التدخل الفوري لإزالة المخالفة في مهدها أعلى العقار رقم 17 بشارع إسماعيل القباني، إلى جانب مصادرة مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المخالفة.

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ذبح أكثر من 20 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال أول يومين لعيد الأضحى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 20 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

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رئيس بعثة الحج: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدًا

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة غدًا الأحد، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق.

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موجة حارة ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم السبت 7 يونيو 2025.

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بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة الأزهر، صباح السبت، إقبال كثيف من المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2025، وسط أجواء من البهجة.

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