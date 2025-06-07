هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين والعاملين بالقطاع والخاص، بمعرفة مدى قانونية فصل العامل حال تغيبه عن العمل دون إذن، وما إذا كان يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية في هذه الحالة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، على أن تُحسب تلك الإجازة العارضة من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل.

وتأتي هذه المادة ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

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