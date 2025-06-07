هل سترتفع أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى المبارك 2025؟

كتب- عمرو صالح:

يتساءل الكثير من المواطنين عن موقف أسعار اللحوم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى 2025 الذي يشهد إقبالا كبيرا لشراء الأضاحي.

ومن جهته قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن الدولة تصدت لارتفاعات أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية من خلال توفير الأعلاف ومستلزمات التثمين بأسعار مناسبة للمربين مما ساهم في تشجيعهم على تربية المواشي بشكل طبيعي.

وأكد أبو صدام في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ارتفاع أسعار اللحوم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، أمر غير معقول موضحا أنه من المتوقع انخفاض أسعارها نظرا لوفرة الإنتاج الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، "ففي فترات شراء الأضحية لم تشهد الأسواق أي ارتفاع على الإطلاق".

واختتم أبو صدام حديثه مؤكدا على أن سوق الثروة الحيوانية في مصر شهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد استقرار سعر صرف العملة الخارجية.

وفي سياق متصل أكد مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين على استقرار الحالة السوقية من اللحوم خلال الفترة الحالية.

أوضح وهبة خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى 2025 لم تشهد زيادات كبيرة عن موسم 2024 مؤكدا على استقرار الأسعار وعدم وجود ما يوحي بزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار اللحوم البلدية بالمحلات مؤخرا:

اللحم الكندوز: ارتفع من 330 إلى 340 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضاني البلدي: قفز من 360 إلى 370 جنيهًا للكيلو.

اللحمة الجملي: استقرت عند 250 إلى 260 جنيهًا للكيلو، دون تغيير عن أمس.

الكبدة البلدي: سجلت 400 جنيهًا للكيلو، بزيادة 10 جنيهات.

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