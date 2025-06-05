كتب- محمد أبو بكر:

ألقى محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مساء أمس الأربعاء، كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي.

وجاء تنظيم الملتقى بالتعاون بين منظمة العمل العربية والبعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء منظمات عمالية، وأصحاب أعمال، وممثلين عن العمال من مختلف دول العالم.

كما شارك في الملتقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز المطيري، ووزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، بالإضافة إلى كلمات لممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في المؤتمر.

وقال الوزير جبران في كلمته: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، أرحب بكم في هذا الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، والذي يجسد المواقف الحرة والمؤازِرة للقضية الفلسطينية العادلة، ويدعم نضال الفلسطينيين من أجل الاستقلال والحرية والكرامة".

وأشاد جبران بدور منظمة العمل العربية، والمدير العام السيد فايز المطيري، على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى الهام، موجهًا الشكر للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، على حرصه الدائم في المشاركة، معتبراً ذلك دليلاً على التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في وجه انتهاكات الاحتلال.

وأكد الوزير في كلمته أن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية تهتز لها الضمائر الإنسانية، ولم يعد الوضع الراهن يحتمل مزيداً من بيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب تحركاً دولياً حقيقياً لوقف الجرائم المتواصلة كل ساعة، بل كل دقيقة.

وأضاف أن الفلسطينيين يُقتلون ويُهجّرون ويُحاصرون، وتُدمَّر منازلهم ومدارسهم ومرافقهم الصحية، وتُمنع عنهم المساعدات الإنسانية، وهو ما وصفه بجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة واستعادة حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة.

وتوقف جبران عند أهمية التوقيت، مشيراً إلى أن يوم الخميس 5 يونيو 2025 سيشهد قراراً تاريخياً في لجنة الشؤون العامة بمنظمة العمل الدولية بشأن منح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية."

ودعا الوزير الدول الأعضاء إلى دعم القرار، قائلاً:

"غداً عندما نصوت، لن نقرر فقط وضعاً قانونياً، بل سننحاز إلى مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة، ولنُعلِ عالياً صوت التضامن مع شعب فلسطين وحقه في التمثيل الدولي".

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التضامن مع عمال وشعب فلسطين "هو دفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه في كل مكان، فحقوق العمال الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في العالم." مشيراً إلى أن المجموعة العربية "ستظل صوت فلسطين الحر في كل المحافل الدولية، فالقضية الفلسطينية ليست قضية عربية فقط، بل قضية عدالة إنسانية."

واختتم قائلاً: "تحية إجلال لعمال وشعب فلسطين الصامدين، وننحني إجلالاً لشهداء فلسطين الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرضهم، دفاعاً عن حق شعبهم في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عاشت دولة فلسطين حرة أبية".