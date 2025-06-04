تفاصيل لقاء نقيب المحامين وعميد "حقوق جنوب الوادي"

كتب-عمرو صالح:

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، لقاءً مع الدكتور عبدالباري حمدان، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وذلك على هامش زيارة نقيب المحامين للجامعة لحضور مراسم حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابات المحامين الفرعية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والتي استضافتها الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وبحسب بيان النقابة، قال عبدالحليم إن كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي تُعد منارة علمية راسخة في صعيد مصر، ويُشهد لأعضاء هيئة تدريسها بالكفاءة والجدية في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، مؤكدًا أن تعاون الكلية مع نقابة المحامين يعكس روح التكامل بين العلم والممارسة، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون لما فيه صالح المهنة والوطن.

واختتم نقيب المحامين حديثه بتوجيه الشكر للدكتور عبدالباري حمدان وأعضاء هيئة التدريس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في توثيق أواصر التعاون وبناء جسور تواصل مثمرة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية.

فيما أكد الدكتور عبدالباري حمدان، أن كلية الحقوق بقنا وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قاعدة معرفية ومهارية متينة لطلابها، بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل القانوني بكفاءة واقتدار، معربًا عن تقديره لنقابة المحامين وما تمثله من قيمة وطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين الكلية والنقابة.

وقال عميد الكلية: نرحب بنقيب المحامين عبدالحليم علام في رحاب كلية الحقوق بقنا، ونعتز كثيرًا بهذه الزيارة التي تعكس عمق الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا أن الكلية تظل ملتزمة برسالتها في إعداد قانونيين ومحامين وقضاة يحملون على عاتقهم مسؤولية صون العدالة وخدمة الوطن، وذلك في ظل الدعم المتواصل من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور عبدالباري حمدان، عميد كلية الحقوق، بتكريم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، حيث منحه درع الكلية تقديرًا لجهوده في خدمة مهنة المحاماة ودعمه المستمر للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

كما أهدى نقيب المحامين درع النقابة للدكتور عبد البارى، عميد الكلية ، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية التي جمعت نقيب المحامين مع عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في أجواء سادها التقدير المتبادل والحرص على تعزيز جسور التواصل بين الكلية والنقابة.

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