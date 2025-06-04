محافظ القاهرة: إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق في عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول .

وشدد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية.

وأشار اللواء وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

وأضاف رئيس هيئة النظافة، أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين.

وأكد اللواء وليد أبو النصر، استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم على أرقام ٢٦٨٤٣٧٥٩، والخط الساخن ١٥٢٦٤، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

من جانبه أكد اللواء هشام الجمال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

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