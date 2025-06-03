من قلب عرفات ومنى.. لجان السياحة تتابع جاهزية المخيمات قبل وصول الحجاج

كتب– محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات السياحة عن تمركز لجان مشتركة بين وزارة السياحة وغرفة الشركات داخل مخيمات الحجاج في منى وعرفات.

وتهدف هذه اللجان إلى الإشراف المباشر على تنفيذ الخدمات، وتلافي أي قصور قد يؤثر على تجربة الحجاج.

وأوضحت الغرفة أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين اللجان الميدانية والجهاز الإداري للغرفة، بقيادة أسامة عمارة، لضمان التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ.

وأشارت إلى أن لجان الغرفة رصدت عدة ملاحظات، وتمكنت شركات الطوافة من تلافيها بالكامل، مثنيةً على التعاون الكبير من شركتَي "مشارق الماسية لخدمات الحجاج" و"الراجحي" المختصتين بخدمة حجاج السياحة، في التعامل مع البعثة والشركات لحل أي مشكلات أو ملاحظات ظهرت أثناء معاينة المخيمات.

جولات ميدانية مكثفة واستلام المخيمات

وأضافت أن البعثة قامت خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية مكثفة، وصلت إلى أكثر من زيارة يوميًا لمناطق منى وعرفات. وجاءت هذه الزيارات بهدف المراجعة الدقيقة لكافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات وتسكين الحجاج بها.

وأكدت أن بعثة الحج السياحي ستقوم بمعاينة المخيمات واستلامها، مع استمرار المتابعة اللصيقة حتى وصول الحجاج.

وفي إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، قامت غرفة شركات السياحة بتشكيل مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي. وتتواجد هذه المجموعات على مدار الساعة منذ عدة أيام، وستستمر في عملها حتى تصعيد الحجاج.

ويتركز دور هذه المجموعات في التنسيق مع شركات الطوافة لإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات، وتنفيذ جميع بنود الخدمات والتجهيزات المتفق عليها في تعاقد الغرفة معهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

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