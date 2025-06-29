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مجلس النواب يقف حدادا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية- صور

11:26 ص الأحد 29 يونيو 2025

مجلس النواب يقف حدادا

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كتب- نشأت علي:

وقف أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، دقيقة حداد علي ارواح فتيات كفر السنابسة بمحافظة المنوفية.

وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين ،ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.

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