طرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد في مسجد الحسين - (صور)

كتب- عمرو صالح:

تصوير- أحمد مسعد:

احتفلت الطرق الصوفية، مساء اليوم الخميس، بالعام الهجري الجديد من مسجد الحسين بمحافظة القاهرة وسادت أجواء الإبتهالات والاحتفال بمحيط المسجد باعتباره حث ديني سنوي.

استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألف وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريّا بعد غروب شمس أمس الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

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