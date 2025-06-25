قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب - محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلي- مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.