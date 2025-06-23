اللواء هشام الحلبي: استهداف إيران قاعدة العديد في قطر رمزية ومحدودة

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن استهداف قاعدة العديد في قطر من قبل إيران يحمل طابعًا رمزيًا وليس له قيمة عسكرية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الضربة استخدمت عددًا محدودًا من الصواريخ مقارنة بإمكانيات الدفاع الأمريكي.

وأوضح الحلبي أن الهجوم الإيراني، الذي شمل 6 صواريخ فقط، أحدث إزعاجًا محدودًا للمواطنين وحركة الطيران، دون تحقيق نتائج عسكرية نوعية.

وأشار إلى أن الضربة الأمريكية السابقة على المنشآت النووية الإيرانية كانت محدودة ولم تُلحق أضرارًا كبيرة، رغم الضجة الإعلامية المصاحبة لها، مشيرًا إلى أنها استهدفت منشآت خرسانية وليست نووية.

وأكد أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة العديد ليست من النوع الفرط صوتي، حيث تبلغ سرعتها أقل من 5 أضعاف سرعة الصوت، على عكس الصواريخ الباليستية التقليدية التي تمكنت الدفاعات من اعتراضها بسهولة.

وأضاف أن إيران تمتلك صواريخ متطورة، لكن الضربة الحالية تعكس رمزية أكثر من كونها عملية عسكرية احترافية.

وأوضح أن الأنباء تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم، مما يدعم فكرة التنسيق المسبق.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية القطرية والأمريكية تعملان معًا عبر غرفة عمليات مشتركة، حيث لا يمكن لقاعدة العديد أن تعمل بشكل مستقل عن الدفاعات القطرية، مع تخصيص مهام وتنسيق دقيق.

وأكد الحلبي أن استهداف قاعدة بحجم العديد بـ 6 صواريخ فقط يؤكد طابعها الرمزي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الهجمات تحتاج عادةً إلى عشرات الصواريخ لتحقيق تأثير عسكري حقيقي.