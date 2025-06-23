البيئة: استئناف برنامج رصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، استئناف برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر من خلال فريق مصري يضم متخصصين من وزارة البيئة وجمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الغردقة الخضراء التابع للوزارة، وكذلك الاستعانة بأحد الخبراء الفرنسيين في مجال تركيب أجهزة رصد وتتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية لتنفيذ واستئناف البرنامج وتدريب فريق وطني مصري على آلية تنفيذ هذه البرامج مستقبلًا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان اليوم، أن تركيب أجهزة التتبع على الكائنات البحرية يعد أحد طرق الرصد الحديثة التي تستخدم في رصد وتتبع مسارات الكائنات البحرية، مُشيرة إلى أن البحر الأحمر يضم 29 نوعًا من أسماك القرش وهي أسماك غضروفية لها دور كبير في الاتزان البيئي وذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة كونها من عوامل الجذب للسياحة البيئية، موضحة أن برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر يستهدف رصد أنواع معينة من القروش.

ووجهت ياسمين فؤاد، بضرورة توفير كل الإمكانيات المتاحة لتسهيل عمل الفريق خلال الرحلة البحرية التي ستستمر عدة أيام في البحر، مشددة على ضرورة تدريب العدد الكافي من باحثي البيئة البحرية على برنامج تركيب وتحليل نتائج البرنامج وذلك لتشكيل نواة فريق وطني مصري قادر على تنفيذ البرنامج في المستقبل.

وتتابع وزيرة البيئة، الاجتماعات والتحضيرات التي تُعقد مع الخبير الفرنسي وجميع اللوجستيات المطلوبة، موجهة بتوفير المتطلبات والمعدات المطلوبة لتنفيذ وإنجاح المهمة والتنسيق مع الشركاء من غرفة الغوص وجمعية هيبكا، حيث أثنت على دورهم ودور الأجهزة المختلفة لسرعة إصدار التصاريح المطلوبة واللازمة لإنجاح المهمة.

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