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قرارات عاجلة بشأن برنامجي خيري رمضان وأحمد موسى

02:00 م الأربعاء 18 يونيو 2025

أحمد موسى

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "صدى البلد"، بشأن ما تضمنه برنامج "على مسئوليتي" تقديم أحمد موسى، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وأوضح البيان: كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بشأن ما تضمنه برنامج "مع خيري" تقديم خيري رمضان، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقرر المجلس أيضا استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" بشأن مخالفة برنامج "الكلاسيكو" للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية الصادرة عن المجلس.

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أحمد موسى خيري رمضان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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