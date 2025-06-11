وزير الكهرباء في زيارة ميدانية إلى مصانع "XD-إجيماك" بالسويس

كتب - محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى شركة "XD إجيماك" لمعدات الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

وتأتي الزيارة في ضوء حرص الوزارة على متابعة برامج عمل الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على دعم وتحديث شبكات الكهرباء على كافة الجهود، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها مصر، خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون مع الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الصين.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومديري القطاعات بالشركة، من الجانبين المصري والصيني، إلى جانب مسؤولي التشغيل، حيث استعرض استراتيجية العمل، وخطط التشغيل لخطوط الإنتاج، ونسب المكون المحلي، والحصة السوقية لكل منتج محليًا وخارجيًا، ومساهمات الشركة في المشروعات القومية الكبرى، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ومشروع "مستقبل مصر".

وأكد الدكتور عصمت، خلال الاجتماع، أهمية دعم سياسات التصنيع المحلي، والعمل على خفض معدلات الاستيراد من خلال التوسع في إنتاج المعدات الكهربائية محليًا، لافتًا إلى أن شركة XD إجيماك تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مصر والصين، من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المهمات الكهربائية عالية الجهد، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية تطوير السياسة البيعية والتسويقية للشركة، والتوسع في إقامة خطوط إنتاج جديدة، وإضافة مهمات كهربائية متطورة إلى حافظة منتجاتها، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الصناعية، والاستفادة من علاقات مصر التجارية للنفاذ إلى أسواق الدول المجاورة.

وتفقد الوزير عددًا من مصانع الشركة وخطوط الإنتاج، شملت: مصنع المحولات الكهربائية، مصنع مفاتيح الجهد العالي المعزولة بالغاز، مصنع قواطع الدائرة، وحدة إنتاج العوازل وأكمام المحولات، ساحة تجميع واختبار المحطات الفرعية، إضافة إلى أقسام تصميم وبناء مشاريع الطاقة، الصيانة، الاختبارات، البحث والتطوير، تحسين الكفاءة، مراقبة الجودة، التدريب الفني، والسلامة والصحة والبيئة.

ووجّه الدكتور عصمت خلال جولته، بضرورة زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، والعمل على رفع نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، مشددًا على أهمية نقل الخبرة الصينية إلى الكوادر المصرية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء.

واختتم الوزير زيارته مؤكدًا أن قطاع الكهرباء والطاقة هو أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في خطط التطوير والبناء، موضحًا أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية للتنمية في جميع القطاعات.