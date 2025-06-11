غدًا..مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، تسيير 19 رحلة غدًا /الخميس/؛ لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء- أن الرحلات تتضمن 11 رحلة (جدة - القاهرة)، ورحلة واحدة (جدة - باماكو)، و6 رحلات (المدينة المنورة - القاهرة) ورحلة واحدة (المدينة المنورة - برج العرب).

وتابعت أن هذه الرحلات من أجل عودة حجاج الأوقاف والسياحة والصحة، وحجاج تضامن الجيزة ومطروح والقليوبية، وحجاج دولة مالي، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.