غدًا..مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج
02:07 م الأربعاء 11 يونيو 2025
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، تسيير 19 رحلة غدًا /الخميس/؛ لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.
وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء- أن الرحلات تتضمن 11 رحلة (جدة - القاهرة)، ورحلة واحدة (جدة - باماكو)، و6 رحلات (المدينة المنورة - القاهرة) ورحلة واحدة (المدينة المنورة - برج العرب).
وتابعت أن هذه الرحلات من أجل عودة حجاج الأوقاف والسياحة والصحة، وحجاج تضامن الجيزة ومطروح والقليوبية، وحجاج دولة مالي، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.
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