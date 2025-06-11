وزارة العمل يُعلن توفير 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن محمد جبران وزير العمل، توفير 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تصل أعداد المنح المجانية التي أعلن عنها وزير العمل منذ بداية الشهر الماضي حتى الآن 2000 منحة في محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال، بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.

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