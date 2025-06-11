وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية

كتب - عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بالعديد من المواقع على سواحل مصر الشمالية، واستعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وبحسب بيان الري، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًّا بمدينة الإسكندرية، وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود وحتى المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، ويتضمن حاجزين من الحواجز الغاطسة بأطوال ١١٠٠ متر و٥٠٠ متر، بنسبة تنفيذ ٥٩%. كما يجري العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول ٦٠٠ متر، وهي عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة بنسبة تنفيذ ١٦%.

كما تم استعراض موقف عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتي تتضمن عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية، بإنشاء عدد ٣ حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقًا شرق ميناء دمياط، بهدف حماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتى تاريخه حوالي ٨٣%.

ويجري كذلك تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وهي عبارة عن استكمال أعمال الحماية بتنفيذ ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية، وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومترات.

كما يتم الإعداد لطرح عدد (٤) عمليات لحماية الشواطئ، وهي: "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة"، و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ"، و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنائين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ"، و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".

وخلال الاجتماع، تم أيضًا استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعًا لعجلة التنمية.

جدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية بمدينة الإسكندرية، لحماية الكورنيش وقلعة قايتباي والحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (١٠) حواجز للحماية بمدينة رأس البر، ومشروع تطوير المنطقة شرق خليج رأس البر، وتنفيذ أعمال حماية بمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبي قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر مع التغذية بالرمال، ومشروع حماية خليج مطروح، والمرحلة الأولى من حماية شاطئ الأبيض.

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