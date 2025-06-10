ارتفاع جديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

كتب - عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أنه من المنتظر أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تُتوقع شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة منها، في مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، خلال الساعات الصباحية الأولى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

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