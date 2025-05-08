رئيسة "القومي للمرأة": نعيش عصرنا الذهبي ولدينا خطة لإنشاء أفرع بالمحافظات

كتب- نشأت علي:

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الإرادة السياسية كانت ولا تزال السند الأساسي للمرأة المصرية في الحفاظ على حقوقها وتعزيز مكتسباتها، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية غير مسبوق، وأنها "تعيش عصرها الذهبي" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت عمار أن المجلس يعمل على التوسع في إنشاء فروع له بجميع المحافظات، لتيسير وصول الخدمات المقدمة للمرأة المصرية في مختلف المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية.

ولفتت إلى أن المجلس حصل على عدد من قرارات التخصيص لأراضٍ لإقامة هذه الفروع، تنفيذاً للرؤية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز التواجد المؤسسي.

وكشفت رئيسة المجلس أن هناك خطة لإنشاء مقر جديد للمجلس القومي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، الذي يُقدر إجمالي تكلفته بنحو 100 مليون جنيه للتجهيزات والإنشاءات.

وأضافت أن الخدمات التي يقدمها المجلس لا تقتصر فقط على المواطنات المصريات، بل تمتد إلى كل امرأة مقيمة على الأراضي المصرية، انسجامًا مع نصوص الدستور التي تلزم الدولة بتيسير الوصول للخدمات، بما في ذلك إقامة المحاكم وتوفير المساعدة القانونية.

واختتمت عمار بالتأكيد على أن المجلس يعمل باستراتيجية شاملة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا، بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة.

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