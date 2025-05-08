"حماية المستهلك" ومحافظ كفر الشيخ يبحثان ضبط الأسواق وأسعار السلع

كتب- محمد سامي:

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة حاتم عبد الغفار، لبحث سبل تعزيز توافر السلع الأساسية وضبط أسعارها، خاصة في ظل التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.

ناقش اللقاء الذي عُقد بديوان عام المحافظة، الجهود الحكومية لضبط الأسواق، وتحقيق وفرة حقيقية في السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع الإفراجات الجمركية الأخيرة عن البضائع، خاصة السلع الغذائية، ما انعكس على انخفاض الأسعار خلال موسم رمضان الماضي مقارنة بالعام السابق.

وأكد "السجيني"، أن التاجر شريك أساسي في منظومة الاقتصاد، مشددًا على أهمية التكاتف بين مؤسسات الدولة والقطاع التجاري لتحقيق وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأشار إلى دور المواطن المحوري في استقرار الأسواق، داعيًا إلى عدم التهافت على الشراء أو التخزين، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرقابية.

من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ حملات رقابية يومية على مدار الساعة في جميع مراكزها الـ14، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية، لافتًا إلى التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" والتي باتت تُقام ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالإضافة إلى معارض "كلنا واحد"، ومعارض بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما طمأن حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية، المواطنين بأن هناك مخزونًا كافيًا من السلع، وأنه سيتم طرح المزيد من العروض الترويجية وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في المشاركة بمعارض "أهلاً رمضان".

وفي رده على استفسارات الإعلام، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بملف التجارة الإلكترونية، حيث تم التعامل مع 35 ألف شكوى متعلقة بها خلال عام 2024، كما يتم تتبع الإعلانات المضللة عبر إدارة متخصصة.

وأضاف أن الجهاز ينفذ حملات مستمرة لضبط السلع مجهولة المصدر، كان أبرزها حملات مكثفة لضبط زيوت طعام مغشوشة في الشرقية.

وفي ختام اللقاء، وجه السجيني والمحافظ الشكر لأعضاء الغرفة التجارية وللتجار المشاركين، مشيدين بالتجاوب الفوري في خفض الأسعار وتحقيق الانضباط في الأسواق، ومؤكدين على استمرار التعاون لتحقيق استقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.

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