إعلان

مدبولي: نظام إلكتروني بمطار القاهرة لتسهيل حصول السياح على التأشيرات

05:58 م الأربعاء 07 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت المنظومة المقترحة لتنفيذ نظام الحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونيًا، بهدف تسهيل دخول السياح إلى مصر.

وأوضح مدبولي أن الآلية الجديدة تتيح للسائحين الحصول على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال نقاط الخدمة الذاتية.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ هذه المنظومة تشمل بدء المرحلة التجريبية في مطار القاهرة الدولي، على أن تتبعها المرحلة الأولى التي تشمل سبعة مطارات أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في المرحلة الثانية لتغطية جميع المطارات المصرية البالغ عددها 14 مطارًا.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي تسهيل حصول السياح على التأشيرات نظام إلكتروني بمطار القاهرة التأشيرة العاجلة إلكترونيا تسهيل دخول السياح إلى مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق
أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة