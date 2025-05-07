مدبولي: نظام إلكتروني بمطار القاهرة لتسهيل حصول السياح على التأشيرات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت المنظومة المقترحة لتنفيذ نظام الحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونيًا، بهدف تسهيل دخول السياح إلى مصر.

وأوضح مدبولي أن الآلية الجديدة تتيح للسائحين الحصول على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال نقاط الخدمة الذاتية.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ هذه المنظومة تشمل بدء المرحلة التجريبية في مطار القاهرة الدولي، على أن تتبعها المرحلة الأولى التي تشمل سبعة مطارات أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في المرحلة الثانية لتغطية جميع المطارات المصرية البالغ عددها 14 مطارًا.

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