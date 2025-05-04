متحدث الصحة يكشف الاستعدادات لموسم الحج

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتخذ خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون مع نظيرتها السعودية، وسط أجواء التحضير لموسم الحج، عبر توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، والارتقاء بمستوى الكوادر الطبية، والانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تفتح آفاقًا جديدة في المجال الطبي.

وقال عبد الغفار، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن التقنيات الحديثة باتت محورًا أساسيًا في النهوض بالخدمات الصحية عالميًا، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه السعودية في توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج عامًا بعد عام.

وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وجودها الطبي في الأراضي المقدسة، حيث تضم البعثة الصحية المصرية هذا العام 26 عيادة موزعة في مكة المكرمة، وثلاث أخرى في المدينة المنورة، تقدم خدمات طبية عاجلة، إلى جانب التنسيق المستمر لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات السعودية، ضمن منظومة تعاون متكاملة لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن البعثة المصرية لم تغفل أهمية الجانب الوقائي، إذ توفر للحجاج لقاح التهاب السحايا، كأحد الاشتراطات الصحية، فضلًا عن الفحوص الطبية الدورية والتوصية بالحصول على لقاح الإنفلونزا، لضمان موسم حج خالٍ من المشكلات الصحية.

وشدد "عبد الغفار" على استمرار التنسيق بين مصر والدول العربية والغربية لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.