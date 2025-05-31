نقيب الصحفيين يكشف خطوات النقابة لحذف المادة 12 من قانون الصحافة

كتب-عمرو صالح:

كشف الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن الخطوات التي ستتخذها النقابة خلال الفترة المقبلة، تجاه تقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف لحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال البلشي أنه سيتم التواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي و وزير الشؤن البرلمانية المستشار محمود فوزي بهدف توسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون .

وتابع: "كما سيتم تحديد يوم لدعوة كافة الصحف لكتابة المقالات وتناول الأمر في يوم واحد وذلك بهدف إثارة الأمر بشكل كبير أمام الجميع".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً بنقابة الصحفيين.