ظواهر جوية عنيفة.. الأرصاد تشرح ما حدث في الإسكندرية فجر اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل التحول المفاجئ في حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية وبعض المحافظات.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن ما حدث في محافظة الإسكندرية من سيول وأمطار وعواصف موجة غير معتادة وليس غير متوقعة.

وأكدت المسمى الشعبي للنوات اعتاد على تكون النوة في الشتاء أكثر؛ ولهذا غير معتاد مثل هذه الأجواء الحالية غير المستقرة.

وتابعت منار غانم: بدأنا نستشعر التغيرات المناخية؛ ولكن وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية كان متوقعًا مثل هذه التقلبات؛ بسبب امتداد منخفض جوي متعمق، ليؤثر على الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ؛ ما تسبب في تساقط أمطار رعدية مع رياح هابطة تكون سرعتها قبل الأمطار وأثنائها.

وأفادت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هذا ليس مواعيد نوات؛ لكنه مرتبط بالتغيرات المناخية؛ فمحافظة أسوان مثلًا تعرضت لسيول خلال الصيف الماضي، فالظواهر الجوية أصبحت أكثر عنفًا وشدة من ذي قبل بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار مستمرة اليوم على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، قد تمتد إلى جنوب الوجه البحري خلال الساعات المقبلة.

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