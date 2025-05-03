وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ35 بمركز سقارة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي رقم 35 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة 133 متدربًا من العاملين في الإدارة المحلية بجميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر المحلية وبناء صفوف ثانية قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وأكدت "عوض"، أن برامج الأسبوع الـ35 تعكس تنوع التخصصات واحتياجات المحافظات؛ حيث يشهد مركز سقارة تنفيذ الأسبوع الثالث والأخير من البرنامج التخصصي لإعداد مدربين متخصصين في المحليات، إلى جانب إطلاق البرنامج القانوني المتخصص في "الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام" بالتعاون مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، بمشاركة اثنين من المتدربين من كل محافظة، بالإضافة إلى بدء البرنامج الفني في "الأوتوكاد للرسم الهندسي" للمستوى المؤهل؛ بناءً على نتائج اختبارات تحديد المستوى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ختام البرنامج التخصصي لإعداد المدربين خلال الأسبوع الـ35 يتوّج بمناقشة وتقييم 39 حقيبة تدريبية أعدها المتدربون كمشروعات تخرج، بحضور اللجنة العلمية وعدد من القيادات المحلية العليا من المحافظات؛ بما يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منهجية التدريب العملي المستدام داخل وحدات الإدارة المحلية .

وأوضح عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وتسعى لتطويرها وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

ولفت "الجوهري"، إلى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي ركزت على وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

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