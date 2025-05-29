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هل يجوز استدعاء العامل خلال إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص؟

11:44 م الخميس 29 مايو 2025

هل يجوز استدعاء العامل خلال إجازة عيد الأضحى بالقط

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل أثناء إجازة عيد الأضحى 2025، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

وأوضح المصدر، لمصراوي، إن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص سيكون بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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