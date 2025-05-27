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غدًا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

06:05 م الثلاثاء 27 مايو 2025

شركة مصر للطيران

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القاهرة - أ ش أ:
أعلنت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري" تسيير 17 رحلة جوية غدًا /الأربعاء/ إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.
وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الرحلات تتضمن 6 رحلات "القاهرة - جدة"، و8 رحلات "القاهرة - المدينة المنورة"، ورحلتين "الأقصر- جدة"، ورحلة واحدة "الأقصر - المدينة المنورة".
وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والسياحة، والتضامن، وقرعة السويس وقنا، وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، والمؤسسة والأقصر وقنا، والترانزيت، والعمل، والإقامة، وحج أجانب وأفراد

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