غدًا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري" تسيير 17 رحلة جوية غدًا /الأربعاء/ إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الرحلات تتضمن 6 رحلات "القاهرة - جدة"، و8 رحلات "القاهرة - المدينة المنورة"، ورحلتين "الأقصر- جدة"، ورحلة واحدة "الأقصر - المدينة المنورة".

وأضافت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، والسياحة، والتضامن، وقرعة السويس وقنا، وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، والمؤسسة والأقصر وقنا، والترانزيت، والعمل، والإقامة، وحج أجانب وأفراد