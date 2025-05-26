كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا، على فرصة الفرعون المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز كونه مجرد تكريم رياضي، بل يمثل لحظة فارقة في الوعي والإلهام.

وكتب الجلاد في منشور له عبر صفحته: "محمد صلاح تجاوز كونه مجرد لاعب كرة قدم؛ هو قصة إلهام حيّة.. شاب بدأ من ظروف بسيطة، آمن بموهبته، تعب، سافر، صبر، وتألّق حتى صار أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتحدث رئيس تحرير مؤسس

وتحدث رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) عن لحظة التتويج "المحتملة" لصلاح بالكرة الذهبية، قائلا : "تخيل للحظة أن محمد صلاح يقف على منصة "بالون دور"، يحمل الكرة الذهبية بين يديه.. سوف يؤمن الملايين من الأطفال أن حلمهم ممكن، وأنهم يستطيعون الوصول إلى العالمية دون أن يضطروا للتخلي عن هويتهم أو قيمهم. ليس في مصر والعالم العربي فقط بل سينضم صلاح إلى قائمة الأبطال مثل جورج ويا اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية ليعزز الإيمان بأن القارة قادرة على إنتاج الأفضل في كل المجالات".



وأضاف: "إذا وقف محمد صلاح على منصة "بالون دور" حاملًا الكرة الذهبية، سينضم إلى قائمة الأبطال مثل جورج ويا اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية ليعزز الإيمان بأن القارة قادرة على إنتاج الأفضل في كل المجالات".

واستشهد الجلاد بتجربة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي ألهم جيلًا كاملًا من أطفال المهاجرين في أوروبا وغيرهم الكثيرين الذين تحولت إنجازاتهم الفردية إلى واقع يحقق أحلام الملايين.

واختتم الجلاد تعليقه برسالة واضحة: "لا تتوقف عن الحلم".