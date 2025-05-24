متحف الحضارة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني

كتب- محمد شاكر:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة "لي شوليه"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين الأمانة العامة للجنة المركزية، ورئيس دائرة الإعلام بالحزب، وذلك في إطار جولته الرسمية في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

وقد رافقة خلال الزيارة، السفير لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وزانج يي مدير المركز الثقافي الصيني والمستشار الثقافي والسياحي لسفارة الصين بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي اصطحبهم في جولة موسعة داخل أروقة المتحف، شملت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، بالإضافة إلى القاعات الرئيسية التي تعرض مقتنيات متنوعة تجسد ثراء الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعرب "لي شوليه" عن إعجابه الشديد بالقطع الأثرية المعروضة وسيناريو العرض المتحفي الذي يروي التاريخ المصري بأسلوب عصري يجمع بين الأصالة والابتكار.

كما أشاد بالموقع المتميز للمتحف وتصميمه المعماري المتناغم مع محيطه التراثي.

وقد استعرض الدكتور الطيب عباس، دور المتحف الثقافي والفني من خلال ما يقدمه من فعاليات ومعارض وأنشطة تراثية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والتبادل الحضاري بين الشعوب.

وفي ختام الزيارة، أهدى لـ "لي شوليه" هدية تذكارية.

من جانبه، وجه رئيس الوفد الصيني، الشكر لإدارة المتحف على حفاوة الاستقبال والتنظيم المميز للزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية والتاريخية التي تجمع بين مصر والصين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التراث والحضارة.

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